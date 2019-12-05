رئيس الوزراء يعتبر مشروعات بــ3 محافظات منفعة عامة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إقامة خزان مياه الشرب بناحية أتريس بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الخميس، قرار رئيس الوزراء باعتبار عدة مشروعات من أعمال المنفعة العامة وهي:

1 ـ مشروع إقامة الصرف الصحي بناحية الصفا بمركز طوخ ـ قليوبية.

2 ـ مشروع إقامة 9 محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بالإسكندرية.

3 ـ مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشهده مدرسة الشهيد عبدالسلام أحمد الابتدائية بزمام الخور، بمركز أشمون، محافظة المنوفية.

4 ـ مشروع إقامة محطتي الصرف الصح بناحية شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية.

5 ـ مشروع إقامة محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية.