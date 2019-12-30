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القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالعام الجديد: نعتز بالإنجازات وعودة الاستقرار

02:48 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالعام الجديد: نعتز بالإنجازات وعودة الاستقرار

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

كتب - محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2020.

وجاء فيها "الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد داعياً الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنياً لكم التوفيق في مسئولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيساً للجمهورية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق
كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها"، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

محمد زكي القوات المسلحة السيسي العام الميلادي الجديد

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