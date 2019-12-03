وزير الرياضة: إجمالي حجم أعمال التطوير في دمياط يصل إلى 367 مليون جنيه

كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة تنفذ وتدير عددا من مراكز الشباب والمدن الشبابية والملاعب المتنوعة والأندية الرياضية إلى جانب استاد رياضي ومركز للتعليم المدني، وقد وصل عدد المستفيدين في دمياط - خلال هذا العام - مليونا و200 ألف.

وأوضح وزير الشباب أن مركز التعليم المدني بدمياط يقع على مساحة 6135 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 28 مليونا و638 ألفا و907 جنيها، وهو مركز يهدف إلى إعداد جيل لديه القدرة على المنافسة في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

وتابع: إن إجمالي حجم أعمال تطوير قطاع الشباب والرياضة في دمياط يصل إلى 367 مليون جنيه، تم تنفيذ 90 مليونا و148 ألفا، فيما يجرى تنفيذ أعمال تطوير بتكلفة حوالي 276 مليونا و851 ألف جنيه.