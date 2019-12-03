أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

وزير الرياضة: إجمالي حجم أعمال التطوير في دمياط يصل إلى 367 مليون جنيه

02:43 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
وزير الرياضة: إجمالي حجم أعمال التطوير في دمياط يصل إلى 367 مليون جنيه

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة تنفذ وتدير عددا من مراكز الشباب والمدن الشبابية والملاعب المتنوعة والأندية الرياضية إلى جانب استاد رياضي ومركز للتعليم المدني، وقد وصل عدد المستفيدين في دمياط - خلال هذا العام - مليونا و200 ألف.

وأوضح وزير الشباب أن مركز التعليم المدني بدمياط يقع على مساحة 6135 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 28 مليونا و638 ألفا و907 جنيها، وهو مركز يهدف إلى إعداد جيل لديه القدرة على المنافسة في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

وتابع: إن إجمالي حجم أعمال تطوير قطاع الشباب والرياضة في دمياط يصل إلى 367 مليون جنيه، تم تنفيذ 90 مليونا و148 ألفا، فيما يجرى تنفيذ أعمال تطوير بتكلفة حوالي 276 مليونا و851 ألف جنيه.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراكز الشباب دمياط

الخبر التالى:

وزير الرياضة: ربط 3 آلاف و516 مركز شبابيا بمنظومة إلكترونية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يقرر التصعيد دوليا ضد حكم مباراة النجم.. ويحدد 3 مطالب