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رئيس غرفة السياحة: ضوابط حاسمة لمواجهة حرق الأسعار

07:54 م الأحد 29 ديسمبر 2019
رئيس غرفة السياحة: ضوابط حاسمة لمواجهة حرق الأسعار

رئيس غرفة الشركات حسام الشاعر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة، مكونة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لتحقيق الانضباط والقضاء على أي أحداث أو تجاوزات مهنية وأخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم.

وأوضح الشاعر، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، لعرض اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أنه تم تكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.

وأشار إلى موافقة الغرفة، على بدء وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار التي تضر بالاقتصاد القومي ومصالح الشركات وتوقيع جزاءات رادعة على المخالفين، بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة و"الخرتية" في تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، كما تم تكليف المجلس بوضع آلية لعمل الشركات طبقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة وآليات التسويق الإلكتروني.

حسام الشاعر غرفة شركات السياحة الاقتصاد القومي الرحلات السياحية السياحة

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