وزير الري يتلقى تقريرًا عن إنجازات قطاع التخطيط في 2019

القاهرة - أ ش أ:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الإنجازات التي قام بتنفيذها قطاع التخطيط على مدار عام 2019، أنه تم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لتنفيذ محاور ومتطلبات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة والتي تستهدف المساهمة في تحقيق إدارة فعالة لقطاع المياه على المستوى القومي، بالإضافة إلى تكثيف العمل لتنفيذ خطط واستراتيجيات الوزارة وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز من كفاءة وحدة المياه لتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من المياه.

وأضاف التقرير أن القطاع قام أيضا "بتوعية جموع المواطنين بضرورة الحفاظ على مواردنا المائية وترشيد استخداماتها وحسن استثمارها في زيادة الناتج القومي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية".

وأكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، أن القطاع قام بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بدعم الإصلاح في قطاع المياه بمكوناته المختلفة، ففي إطار تعزيز البيئة المؤسسية والمالية لدعم الإصلاح في قطاع المياه، تم عقد برنامج تدريبي متكامل لـ 60 مهندسا عن تقييم استثمارات رأس المال وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن عقد التدريبات الخاصة بإجراءات قانون الحجز الإداري لـ 60 مندوب حجز إداري، والتدريبات الخاصة بالجوانب القانونية للمياه بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات القضائية، كما تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم الاستثمار المالي والاقتصادي ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع قطاعات الوزارة.

وأشارت الدكتورة إيمان إلى قيام القطاع بتحديث منظمومة إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للمحاسبة المائية وعقد دورات تدريبية مكثفة لتدريب 15 مهندسا بمعهد إدارة المياه (IHE) بهولندا لمدة أربعة أسابيع، كما تم مراجعة أحدث التطورات الخاصة بنظام المحاسبة المائية وعمل سيناريو لمحافظة الفيوم لحساب الاحتياجات المائية الفعلية لكافة القطاعات بالمحافظة وحساب كفاءة نظام الري، بالإضافة إلى عمل نظام جودة نوعية المياه للإنذار المبكر.

وفيما يخص تنمية وبناء القدرات، فقد تم تحديث استراتيجية بناء القدرات الخاصة بتحديث منظومة الموارد المائية وعقد عدة ورش عمل مهندسي الهندسات في محافظات الدلتا؛ للوقوف على المشاكل والاحتياجات الفعلية الخاصة بالتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تنظيم جولة دراسية بإسبانيا لـ 15 مهندسا لنقل العلوم والمعرفة وبناء القدرات والتعرف على خبرات الجانب الأسباني في الانتقال من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وانطلاقا من حرص القطاع على تطوير خطط الاتصالات والمعلومات للتوعية بقضايا المياه، أكدت رئيسة قطاع التخطيط أن القطاع أسهم في نشر مقاطع فيديو توعوية من تصميم المختصين بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات التليفزيون، كما تم عقد برامج تدريبية خاصة بمهارات التواصل والاتصال لتطوير المهارات الحياتية للعاملين.

وقد نفذ القطاع المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للحفاظ على المياه (حافظ عليها.. تلاقيها) بين المزارعين بهدف إبراز أفضل الممارسات الخاصة بترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتم بثها في وسائل الإعلام المختلفة وفي حفل ختام أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019.

جدير بالذكر أن 100 مزارع قدموا التجارب الخاصة بهم في المرحلة الثانية من كافة محافظات الجمهورية أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وفي ذات السياق، تم تنظيم المسابقة الوطنية لترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس من كافة محافظات الجمهورية، وتم عرض وتكريم أفضل 5 مدارس ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019.

وفي إطار السعي الدائم للتطوير في قطاع المياه، تم إعداد عدد من الدراسات الفنية الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث تم تطوير الاستراتيجية المعمارية والدراسة الفنية لمشروع تطوير كورنيش النيل ووضع الاستراتيجية الخاصة بربط نهر النيل بالمدينة، إلى جانب تطوير الدراسة الفنية الخاصة بدعم مركز التنبؤ بالنيل وتحديث الشروط المرجعية الخاصة بالاستشاريين الدوليين، وذلك من أجل تحديث نظام التنبؤ بالفيضان وتقييم أنظمة دعم اتخاذ القرار الخاصة بالسد العالي.

كما تم إعداد التصميمات والرسومات التنفيذية وأعمال تنسيق الموقع والإنارة والري لعدد من المشاريع أهمها مشروع (حديقة عفلة) بمساحة 13 فدانا بالقناطر الخيرية، وحديقة متحف علوم المياه بمساحة 7.3 فدان بالقناطر الخيرية، ومشروع حديقة النيل بمساحة 7 أفدنة بالمناشي، ومشروع ممشى أهل مصر بطول 260 مترا بالقناطر الخيرية، ومنطقة النموذج ومتحف الرئيس جمال عبدالناصر بمساحة 7.6 فدان بأسوان، ومبنى المتحف القديم وعمل مسرح مكشوف يتسع لـ 2500 شخص لمشروع المركز الثقافي الأفريقي.

وفي سياق البحث عن آليات التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع التخطيط وشركاء التنمية، فقد تم التنسيق مع بنك التعمير الألماني (KFW) لمناقشة مشروعات الوزارة الممولة من البنك، كما تمت المشاركة في اجتماع الدائرة المستديرة برئاسة وزيرة الاستثمار، وحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي كافة الوزارات ضمن دورة المباحثات المصرية الألمانية المشتركة؛ لتحديد إطار التعاون المستقبلي في المجالات التنموية ومن أهمها إدارة الموارد المائية.

وشارك القطاع كذلك في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين اللجنة العليا المصرية الأردنية بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي هدفت إلى بحث تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والري والنقل والطيران المدني والأدوية والتعاون الثقافي والتعليم والشباب، ومن جهة أخرى تم عقد اجتماع مع ممثل صندوق المناخ الأخضر؛ لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار التميز المستمر لقطاع التخطيط بين أجهزة الوزارة المختلفة، فقد حصلت رئيسة قطاع التخطيط على المركز الثاني لجائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع، وذلك ضمن برنامج التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.

وفي إطار حرص القطاع خلال تنفيذ أعماله ومساهمته الفعالة في تنفيذ الخطط والمبادرات القومية للدولة، فقد شارك القطاع في فعاليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحديد المشروعات التي تنفذ من قبل الوزارة بالمحافظات الأكثر فقرا، وكذا الانتهاء من التقريرين الأول والثاني الخاصين بوزارة الموارد المائية والري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 / 2022.