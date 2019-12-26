القوى العاملة: تنفيذ 24 دورة تدريبية بمراكز التدريب الثابتة بالدقهلية

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب في جميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظه الدقهلية بتنفيذ 24 دورة تدريبية بمراكز التدريب الأربعة الثابتة التابعة لها فى ميت غمر، والمنزلة، واجا، والسنبلاوين، بإجمالي 114 متدربا، وذلك على حرف صيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانه الدش والمحمول، والتبريد والتكيف، وميكانيكا السيارات، والنجارة اليدوية، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات.

وأوضح أحمد القللى، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أنه تم تخريج المتدربين فى 10 دورات بهذه المراكز، وشملت دورات صيانه الحاسب، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكيف، أما عن وحدة التدريب المتنقلة المتمركز بقريه شها مركز المنصورة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 دورات على حرف ومهن التفصيل، والسباكة، وأعمال الكهرباء، وتخرج فيها 75 متدربا، ويجرى حاليا تنفيذ دورتين على أعمال السباكة والتفصيل.

وأشار القللى إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير يجري المتابعة الميدانية لأعمال التدريب فى المراكز الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة من قبل لجان المديرية للعمل على إزاله كافة المعوقات أمام المتدربين والقائمين على التدريب، مشيرا إلى أنه يتم عرض تقارير دورية لأعمال المتابعة الميدانية للتدريب بجميع المواقع التدريبية على الوزير تنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" لإعداد خريجين متدربين على أعلى مستوى للدخول إلى سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم والتشجيع على العمل الحر دون انتظار الوظيفة الحكومية.