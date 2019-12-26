سرعتها 35 كم/الساعة.. الأرصاد تكشف موعد هدوء الرياح وتحسن الطقس

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد هدوءًا في سرعة الرياح على الوجه البحري والقاهرة ابتداء من غدٍ الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن طقس الجمعة يشهد حالة من الاستقرار، مع وجود فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة، وانحسار فرص سقوطها على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، مع ثبات درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية من 18 إلى 19 درجة على الوجه البحري والقاهرة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تبلغ من 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة، تنخفض بمعدلات أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.​