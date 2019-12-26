لجنة قيادات.. أول قرار للعناني بعد تعيينه وزيرًا للسياحة

كتب - محمد عاطف:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية برئاسته، وعضوية 6 من أعضاء الأمانة العامة لقطاع السياحة، وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في المجالات المختلفة من خارج الوزارة.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يأتي القرار في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على اختيار أفضل الكفاءات والخبرات القيادية لشغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل بها ووضعها على طريق التميز والتطور.

تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وتتولى الأمانة الفنية تلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المعلن عنها، وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذي يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.