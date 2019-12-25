كما حدث عام 79.. وزارة الري: متمسكون بـ40 مليار متر مكعب مياه سنويا

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا رسميا منذ قليل، قالت فيه إن مصر تؤكد على تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب البيان اليوم الأربعاء، أضافت الوزارة أن بعض وسائل الاعلام المغرضة تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب، ولذا لزم التوضيح أن مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 في ظل أن المقترح الأثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد

وأشارت الوزارة، إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.

كان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي بيكيلي، زعم أن مصر سحبت بالكامل مُقترحين مُتعلقين بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، واصفا ذلك بأنه "نجاح كبير".

وقال الوزير في تصريحات نشرتها الوكالة الإثيوبية الرسمية إن المقترح الأول كان يتضمن اشتراط مصر على إثيوبيا إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من السد، أما الثاني تمثّل في "تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض بحد أدنى يبلغ 165 مترًا".