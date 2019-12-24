السيسي يوجه بإنتاج أعمال ثقافية لإظهار قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإنجازات أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما طالب الرئيس- خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنارة، الثلاثاء- قطاع الشباب والرياضة بضرورة توفير مدربين متخصصين ومؤهلين في المنشأت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات، للتعامل مع أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك الرئيس اليوم، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.