السيسي يكرم النماذج المتميزة من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة

كتب- محمد عبدالناصر:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من النماذج المتميزة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الثانية.

وشمل التكريم بعض الأبطال من متحدى الإعاقة وهم: عمر أيمن طه، بطل في تنس الطاولة، وإبراهيم أشرف الخولي بطل العالم في التنس، ومصطفى محمد بطل تنس الطاولة والكرة الخماسية وألعاب قوى، محمود عادل عبدحافظ بطل في رياضة السباحة.

كما شمل التكريم سامية محمود آمين، والتي تكفلت برعاية أولاد أختها بعد وفاتها وهم من متحدى الإعاقة بمتلازمة داون، ودينا طارق محمود، وفاطمة ابراهيم والدة الطفل هشام من زوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض التوحد.

وشارك الرئيس اليوم، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.