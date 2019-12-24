السيسي يلتقي مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب
12:24 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم، مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب المشتاكين في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. بحسب بيان صحفي.
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