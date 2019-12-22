في التشكيل الوزاري الجديد.. من رحل ومن أتى؟ "تفاعلي"

كتب وإعداد- محمد نصار:

أدى اليوم الأحد، الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مهام عدد من الوزارات بعد رحيل من تولوا مسئوليتها منذ التعديل الوزاري السابق.

وتضمنت قائمة التعديل الوزاري 11 شخصية، من بينهم المستشار عمر مروان، الذي ترك حقيبة وزير الشئون السياسية ومجلس النواب لتولي حقيبة العدل.