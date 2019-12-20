أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

بالفيديو والصور- السيسي يتفقد مشروعات كباري مصر الجديدة

06:40 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة الأعمال التنفيذية، لإنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية، ورفع الكفاءة، مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة، على سير العمل، والاستماع لأرائهم.

كباري مصر الجديدة مشروعات الكباري الرئيس السيسي

الخبر التالى:

"الكتاب العرب" يهنئ اتحاد كتاب الجزائر بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 0 - 0 سموحة