لحماية السكان والمارة.. لجنة فنية تعاين العقارات المجاورة لمبنى "بولاق" المنهار

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حي بولاق بتشكيل لجنة فنية هندسية من الحي لمعاينة جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 12 بشارع النقلي، مساء اليوم الخميس، وإبلاغ جميع الأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ، اللجنة للوقوف على مدى تأثر العقارات بالانهيار من أجل سلامة سكانها وحفاظًا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورًا بناء على تقارير اللجنة فى حالة تضرر الأساسات.

وبحسب بيان للمحافظ، طالب "عبدالعال"، مقاول الحي بسرعة تأمين وإزالة بعض حوائط إجزاء العقار المتبقية إثر الانهيار واستكمال ازالتها ورفعها بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة.

وأصدر "عبدالعال"، تعليماته لرئيس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة للسيطرة على الموقف، وإبلاغ جميع الأجهزة المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

ووجه المحافظ بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنهار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية كما وجه رئيس هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات وأنقاض العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار العقار رقم 12 شارع النقلي متفرع من شارع بولاق الجديد بحى بولاق.

يتكون العقار القديم من طابقين ودور أرضي، وأسفر حادث الانهيار عن احتجاز خمسة أشخاص هم سكان العقار تحت الانقاض، ونجحت أجهزة الحماية المدنية في انقاذهم وانتشالهم أحياء دون إصابات تذكر، وتم نقل المواطنين الخمسة إلى أقرب مستشفى لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة وتلقي العلاج.