تشريعية البرلمان توافق على منحة أمريكية بـ13 مليون دولار لدعم التعليم

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019.

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الآساسى، مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فيما يلي:

-تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.

ووفقا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3 وذلك بحذف عبارة 79 مليون و110 ألف و890 دولار أمريكي ويحل محلها عبارة 92 مليون و110 آلاف و890 دولار أمريكي.

ويدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.