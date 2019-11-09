مسيرة للمئات ضد الإرهاب إحياء لذكرى شهداء حادث طريق الأنبا صموئيل

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كتب- مصطفى علي:

نظم المئات مسيرة دينية ضد الإرهاب، لإحياء ذكري شهدائهم داخل دير الأنبا صموئيل غرب مركز العدوة شمال المنيا، في الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي على حافلتين كانتا تقل أقباط لزيارة الدير والتبارك، في نوفمبر من العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 7 وإصابة 18 آخرين.

وانطلقت المسيرة يتقدمهم الأنبا باسيليوس، رئيس والأسقف العام للدير من إمام كنيسة الشهداء داخل الدير وحتي مقابر الشهداء بطول 200 مترا، رفعت خلالها صور الشهداء ورددت الترانيم الدينية والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

كما حرصت أسر الشهداء على تنظيم وقفة بموقع الهجوم الإرهابي، والذين يعتبرونه نصب تذكاري لضحاياهم، رافعين الصور ومرددين الترانيم الدينية.

كان الأنبا باسيليوس، رئيس والأسقف العام للدير، قد ترأس قداس أمس الجمعة بحضور الرهبان وكهنة وقساوسة وأسر الضحايا، قداس الذكرى السنوية الأولى للشهداء.

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