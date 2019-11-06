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    متحدث البرلمان: فض دور الانعقاد الخامس في موعده

    01:10 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    متحدث البرلمان: فض دور الانعقاد الخامس في موعده

    الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النوا

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، إن ما تردد إعلاميا من دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، غير صححي، مؤكدا أن هذا الكلام لاصحة له على الإطلاق.

    وأوضح حسب الله، في بيان له اليوم الأربعاء، أن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول سيفض في موعده طبقا للدستور وسيتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده، واستمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بـ5 سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور، وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.

    مجلس النواب صلاح حسب الله انعقاد البرلمان

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