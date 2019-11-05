​"مصيلحي": 5 ملايين جنيه خسائر المخبز المليوني بالشيخ زايد

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يتكبد خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا.

وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن إنشاء هذا المخبز كان في إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالى بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه عام 2011 لتوفير الاحتياطى"، ولكن تم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا".

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمُنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارا للمال العام.

وأضاف وزير التموين، أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان يتكلف تكلفة غير طبيعية، في حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجدٍ، قائلا: "الآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه لحق الانتفاع يأتى في إطار استغلال الأصول غير المستغلة".

واستطرد: "كما أنه لم يأتى لنا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون في السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة لربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز".