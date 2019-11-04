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الجريدة الرسمة تنشر قرار رئيس الوزارء يتعديل موقع أرض مصنع الألبان بدمياط

09:38 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
الجريدة الرسمة تنشر قرار رئيس الوزارء يتعديل موقع أرض مصنع الألبان بدمياط

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل موقع أرض مصنع الألبان بمدينة دمياط.

ونص القرار رقم 4647 لسنة 2019، بتعديل البيان الخاص بموقع أرض مصنع ألبان دمياط والوارد بالمسلسل رقم 18 بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقك 4941 لسنة 2009 والمشار إليه إلى (الكائنة بناحبة محب والسيالة - مدياط)، بدلا من الكائنة قرية العراء - دمياط
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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء دمياط مصنع الألبان

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