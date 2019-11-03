صياغة كتب التاريخ وزرع الهوية.. أبرز 10 تصريحات لوزير التعليم

كتب – أسامة علي:

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، في مقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الدولة المصرية على تعزيز الوعي الديني لدى الشباب والتعاون بين مؤسسات الدولة وتكاتف جهود المجتمع لتصحيح المفاهيم الدينية والارتقاء بمنظومة القيم المجتمعية.

وينشر "مصراوي" أبزر تصريحات وزير التعليم خلال اللقاء: