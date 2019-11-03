ننشر مواصفات الأتوبيس الكهربائي الجديد (صور)

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كتب - محمد سامي:

شهدت وزارة الإنتاج الحربي الإعلان عن تدشين أول نموذج أوتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركة فوتون الصينية والمخطط تصنيعه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة IMUT المصرية .

وينشر "مصراوي" مواصفات الأتوبيس، كالآتي:

- طول الأوتوبيس (12) مترًا

- يحتوي على (30) مقعدًا ويتسع لعدد (70) راكبًا (جلوس+ وقوف)

- تبلغ أقصى سرعة له (90) كيلو متر في الساعة حيث يستطيع الأوتوبيس قطع خط السير المحدد له ذهابًا وإيابًا مرتين في اليوم على الأقل (حسب مسافة الخط).

- تصل نسبة المكون المحلي في الأتوبيس الكهربائي 45% .

- يوجد بالأتوبيس نظام إطفاء حرائق متطور

- مدخل مخصص لذوي الإحتياجات الخاصة .

- شاشات عرض وفقا لنظام عرض ديجتال كامل يستفيد منه جميع الركاب

- الاتفاقية تضمن تصنيع 2000 أتوبيس خلال أربع سنوات

- انتاج أول 500 أتوبيس بحلو ديسمبر2020