ننشر مواصفات الأتوبيس الكهربائي الجديد (صور)
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كتب - محمد سامي:
شهدت وزارة الإنتاج الحربي الإعلان عن تدشين أول نموذج أوتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركة فوتون الصينية والمخطط تصنيعه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة IMUT المصرية .
وينشر "مصراوي" مواصفات الأتوبيس، كالآتي:
- طول الأوتوبيس (12) مترًا
- يحتوي على (30) مقعدًا ويتسع لعدد (70) راكبًا (جلوس+ وقوف)
- تبلغ أقصى سرعة له (90) كيلو متر في الساعة حيث يستطيع الأوتوبيس قطع خط السير المحدد له ذهابًا وإيابًا مرتين في اليوم على الأقل (حسب مسافة الخط).
- تصل نسبة المكون المحلي في الأتوبيس الكهربائي 45% .
- يوجد بالأتوبيس نظام إطفاء حرائق متطور
- مدخل مخصص لذوي الإحتياجات الخاصة .
- شاشات عرض وفقا لنظام عرض ديجتال كامل يستفيد منه جميع الركاب
- الاتفاقية تضمن تصنيع 2000 أتوبيس خلال أربع سنوات
- انتاج أول 500 أتوبيس بحلو ديسمبر2020
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