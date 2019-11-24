حدث ليلا| بابا الفاتيكان يدعو لعالم خالٍ من الأسلحة النووية ونيسان تطرح 5 موديلات جديدة

كتب- مصراوي:

شهدت ليلة السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث على الصعيد الدولي، وكان أبرزها ما يلي:

كاتب أمريكي يحذر من مغبة عزل ترامب

رصد الكاتب الأمريكي أندرو جيه باسيفيتش أصواتا في وسائل إعلام بلاده تتحدث عن عزل وشيك للرئيس دونالد

ترامب، محذرا من مغبة الإقدام على هذا .وافترض الكاتب - في مقال بصحيفة (بوسطن جلوب) - أن ذلك صحيحا،

وأن النهاية قد أوشكت بالفعل أو بدت كذلك على الأقل، متسائلا "ثم ماذا بعد؟"

علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لتصميم دواء جديد لمكافحة السل

لجأ علماء أمريكيون إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير أداة برمجية من المحتمل أن تساعد في إنشاء علاجات أكثر فعالية لمكافحة مرض السل .

شركة هواوي تستورد معدات يابانية بقيمة 10 مليارات دولار عام 2019

قال رئيس شركة هواوى تكنولوجيا ليانج هوا إن القطع التي أنتجتها الشركات اليابانية من المنتظر أن تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار فى عام 2019، حيث يأمل فى أن تعزز العلاقات مع هذه الشركات فى الوقت الذى وضعتها الولايات المتحدة فى القائمة السوداء، ويمثل هذا المبلغ زيادة بأكثر من 50% من المبلغ المسجل فى العام الماضى.

أعداد قياسية من الناخبين يدلون بأصواتهم في انتخابات هونج كونج

توجهت أعداد قياسية من الناخبين في هونج كونج إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للتصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، وهو حدث يعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على أشهر من الاحتجاجات التي أثارت اضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة منذ أوائل حزيران/ يونيو.

تقرير: نيسان تطرح خمس موديلات جديدة في أسواق اليابان العام المقبل

تخطط شركة نيسان اليابانية لطرح خمس موديلات جديدة من السيارات في الأسواق اليابانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول نيسان/أبريل، وفقا لما أوردته صحيفة ياموري اليابانية اليوم الأحد نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

تقرير: لجنة اسكتلندية تدرس تقديم استئناف في قضية لوكربي

ذكرت صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية أن قضية تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في عام 1988 قد يتم تقديم استئناف بها.

بابا الفاتيكان يدعو من اليابان إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، العالم إلى التخلص من الأسلحة النووية خلال كلمته في مدينة ناجازاكي اليابانية التي تعرضت لهجوم نووي مدمر مع آخر أيام الحرب العالمية الثانية.

متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع "مايكل أنجلو"

يسعى متحف فلورنسا للفنون لاستعادة مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع الإيطالي مايكل أنجلو، وذلك فى إطار الجهود المشتركة مع أوبرا "دى سانتا ماريا ديل فيورى" الخيرية .