متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع "مايكل أنجلو"

فلورنسا /أ ش أ/

يسعى متحف فلورنسا للفنون لاستعادة مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع الإيطالي مايكل أنجلو، وذلك فى إطار الجهود المشتركة مع أوبرا "دى سانتا ماريا ديل فيورى" الخيرية .

وعمل مايكل أنجلو على المجموعة النحتية من عام 1547 إلى عام 1555، وقام بتدمير أجزاء من النحت وتركها غير منتهية بدافع الإحباط من تقدمه وجودة الرخام .

وعلى مدار القرون، جمع العمل الأتربة وخضع لتدخلات تم فيها إدخال قضبان حديدية لإصلاح الكسور، كما تقول باولا روزا - التي ستقود عملية الترميم - إن جمعية بلدية "فلورنسا" تقوم بتمويل مشروع الحفظ، الذى يستمر حتى أوائل الصيف من العام المقبل.