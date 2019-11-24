متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع "مايكل أنجلو"
فلورنسا /أ ش أ/
يسعى متحف فلورنسا للفنون لاستعادة مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع الإيطالي مايكل أنجلو، وذلك فى إطار الجهود المشتركة مع أوبرا "دى سانتا ماريا ديل فيورى" الخيرية .
وعمل مايكل أنجلو على المجموعة النحتية من عام 1547 إلى عام 1555، وقام بتدمير أجزاء من النحت وتركها غير منتهية بدافع الإحباط من تقدمه وجودة الرخام .
وعلى مدار القرون، جمع العمل الأتربة وخضع لتدخلات تم فيها إدخال قضبان حديدية لإصلاح الكسور، كما تقول باولا روزا - التي ستقود عملية الترميم - إن جمعية بلدية "فلورنسا" تقوم بتمويل مشروع الحفظ، الذى يستمر حتى أوائل الصيف من العام المقبل.
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