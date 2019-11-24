أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع "مايكل أنجلو"

07:51 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع "مايكل أنجلو"

متحف فلورنسا

فلورنسا /أ ش أ/

يسعى متحف فلورنسا للفنون لاستعادة مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع الإيطالي مايكل أنجلو، وذلك فى إطار الجهود المشتركة مع أوبرا "دى سانتا ماريا ديل فيورى" الخيرية .

وعمل مايكل أنجلو على المجموعة النحتية من عام 1547 إلى عام 1555، وقام بتدمير أجزاء من النحت وتركها غير منتهية بدافع الإحباط من تقدمه وجودة الرخام .

وعلى مدار القرون، جمع العمل الأتربة وخضع لتدخلات تم فيها إدخال قضبان حديدية لإصلاح الكسور، كما تقول باولا روزا - التي ستقود عملية الترميم - إن جمعية بلدية "فلورنسا" تقوم بتمويل مشروع الحفظ، الذى يستمر حتى أوائل الصيف من العام المقبل.

هذا المحتوى من

متحف فلورنسا أصدقاء فلورنسا مايكل أنجلو مجموعة نحتية

الخبر التالى:

أعداد قياسية من الناخبين يدلون بأصواتهم في انتخابات هونج كونج
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)