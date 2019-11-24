تقرير: لجنة اسكتلندية تدرس تقديم استئناف في قضية لوكربي

برلين 24 تشرين ثان/نوفمبر (د ب أ)-

ذكرت صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية أن قضية تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في عام 1988 قد يتم تقديم استئناف بها.

وأسفر تفجير الرحلة 103 التابعة لشركة بان أمريكيان فوق لوكربي في 21 كانون أول/ديسمبر من عام 1988 عن مقتل 270 شخصًا، بينهم 11 من سكان البلدة.

ويعتبر عبد الباسط المقرحي، ضابط مخابرات ليبي توفي عام 2012، هو الشخص الوحيد المدان في التفجير.

ووفقًا لفيلت آم سونتاج، فإن اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية، التي تتعامل مع حالات إساءة تطبيق أحكام العدالة، تريد أن تقرر في بداية العام المقبل ما إذا كانت ستوصي بتقديم استئناف في القضية أمام المحكمة العليا الاسكتلندية.

ووفقا للتقرير، فقد تم استجواب العشرات من الموظفين السابقين في الشرطة السرية الألمانية الشرقية أو ما يطلق عليه شتازي، بناء على طلب تم تقديمه من اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية إلى السلطات القضائية الألمانية.