أعداد قياسية من الناخبين يدلون بأصواتهم في انتخابات هونج كونج

هونج كونج (د ب أ)

توجهت أعداد قياسية من الناخبين في هونج كونج إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للتصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، وهو حدث يعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على أشهر من الاحتجاجات التي أثارت اضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة منذ أوائل حزيران/ يونيو.

وبدأت طوابير طويلة تتشكل أمام مراكز الاقتراع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي تمركزت فيه شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مراكز الاقتراع تحسبا لحدوث أي اضطرابات .

ويتنافس أكثر من 1100 مرشح على 452 مقعدا في مجالس المقاطعات بالمدينة في انتخابات تمثل أدنى درجات سلم الحكم شبه الديمقراطي في هونج كونج.

وبحلول الساعة 1030 صباحًا (0230 بتوقيت جرينتش)، كان أكثر من 720 ألف شخص قد أدلوا بأصواتهم. وكانت نسبة إقبال الناخبين أكثر من ضعف معدل آخر دورتين انتخابيتين لمجالس المقاطعات.

وقال ناخبون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التصويت له أهمية أكبر بالنسبة لهم مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال موظف مصرفي يبلغ من العمر 26 عاما بعد الإدلاء بصوته "الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للتعبير عن رأينا. لقد فرضت الحكومة حظرا على معظم الاحتجاجات".

وأضاف "في الانتخابات الأخيرة، لم يكن هناك سوى مرشحين موالين لبكين في منطقتنا. هذه المرة هناك أيضا مرشح ديمقراطي. هناك شيء تغير".

وقال جيسون، صحفي مستقل يبلغ من العمر 30 عامًا، انتظر اكثر من ساعة أمام أحد مراكز الاقتراع في هونج كونج "حتى لو انتظرت لفترة أطول. نريد الديمقراطية ووضع حد لعنف الشرطة".

ولم يتضح بعد كيف ستتأثر الانتخابات بعد الكشف مؤخرا في وسائل الإعلام الأسترالية عن تدخل عملاء صينيين سريين في سياسة هونج كونج عمدا.

وتعد هذه أحدث فضيحة في موسم الانتخابات المفعم بالأحداث بالفعل، والذي شهد تعرض مرشحين على طرفي الطيف السياسي لهجمات على أيدي مسلحين.

وإذا كان أداء المرشحين المؤيدين للديمقراطية في الانتخابات جيدًا اليوم الأحد، فسيشير ذلك إلى أن سكان هونج كونج يقفون بقوة خلف حركة الاحتجاج.

وتسود احتجاجات عنيفة هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، منذ خمسة أشهر، اعتراضا على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. وقد تم سحب مشروع القانون.