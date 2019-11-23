"عبدالعال" يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب - أحمد علي:

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن إجراء انتخابات البرلمان القادم، في نوفمبر 2020، قبل بدء الانعقاد الجديد بـ 60 يومًا وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

أوضح "عبدالعال" في بيان اليوم السبت، أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانًا صحفياً، عن أبرز تصريحات الدكتور علي عبدالعال، خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

- البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام.

- عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس.

- عدم الالتزام بنسبة الـ 5 % المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون.

- هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.

- تعقيبًا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، قال "عبدالعال" إنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان.