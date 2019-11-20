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حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي ميركل.. وملامح التعديل الوزاري المرتقب

08:10 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي ميركل.. وملامح التعديل الوزاري المرتقب

حدث في 8 ساعات

كتب – أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة، كان أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الأمركية إنجيلا ميركل، إضافة إلى الكشف عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

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