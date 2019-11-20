بارد ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

كتب - يوسف عفيفي:​

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 25

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 13 24

الإسكندرية 13 25

بلطيم 14 25

مطروح 12 23

السلوم 12 24

سيوة 12 25

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 08 24

السويس 11 25

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 11 26

نخل 03 22

نويبع 19 24

طابا 10 23

كاترين 02 21

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 18 28

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 09 26

أسيوط 11 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 15 29

أسوان 17 29

أبوسمبل 16 28

الوادى الجديد 15 28

شلاتين 19 28

ابو رماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27