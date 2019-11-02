منظمة "خريجي الأزهر" تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

كتب- محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم السبت، في إقليم (تخار) شمالي أفغانستان، وأسفر عن مقتل 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما، وهم في طريقهم إلى المدرسة.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم - أن الإسلام عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والأنفس بأشد العقاب، مشددة على أن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الحقوق البشرية وصيانتها من الاعتداء، وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العذاب في الدنيا والآخرة، واعتبرته محاربا لله ورسوله.

ودعت المنظمة قادة الرأي في العالم أجمع، إلى التصدي المادي والمعنوي للإرهاب الأسود، ولهذه العصابة المجرمة من الإرهابيين، تجار الدين وقتلة الأطفال، والقضاء النهائي على أوكارهم، أيا كان جنسهم أو موطنهم، مشددة على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن.

وتقدمت المنظمة - في ختام بيانها - بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله، تعالى، أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.​