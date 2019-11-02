إصابة ونفي حكومي.. ننشر القصة الكاملة لحقيقة ظهور التيفود في مدرسة بالتجمع الخامس

كتب- محمد نصّار وأسامة علي:

تداول عدد من أولياء الأمور، عبر "جروبات الواتس آب"، خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى وجود حالات إصابة بمرض التيفود في إحدى مدارس القاهرة الجديدة، في مدرسة "عمرو عبده رشوان - المستقبل 9"، والتي انتشرت إلى عدد من المدارس المجاورة. بحسب ما قالوه.

إصابات مؤكدة ونفي حكومي

أوضحت رشا حسن عبدالهادي، ولي أمر طالبين، نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة عمرو عبده رشوان، أنه في الأسبوع الماضي ظهر تحذير من أحد الأمهات بشأن ظهور أعراض تيفود على نجلها وتبين بالفعل إصابته بالمرض -حسب حديثها- وظل النقاش بين أولياء الأمور على الجروبات الخاصة بهم على السوشيال ميديا.

وأشارت رشا، لمصراوي: "يوم الأربعاء والخميس فيه بنتين سخنوا جدًا وفضل الدكاترة يعالجوا على أساس احتقان في الحلق ويوم السبت رجعت واحدة تعبانة جدًا من التمرين ودرجة حرارتها وصلت 40 درجة، ويوم الاثنين تكرر الأمر مع شقيقتها، وبعد ما عملت التحاليل تبين إصابة إحداهما بالمرض في بدايته".

وزادت: "بدأت أقلق على ولادي، ونزلت حللت ليهم طلع واحدة نتيجة التحليل (1 - 320) وهي نسبة تؤكد وجود إصابة، ولم يظهر عند الطفلة الأخرى وجود المرض، وتوجهت بصور التحاليل لإدارة الطب الوقائي بالتجمع الخامس قالولي دورنا بييجي بعد الإدارة التعليمية".

وحول أساب انتشار مثل هذه العدوى أو وجود شبهات في تواجدها، أكدت: "نظافة الحمامات في المدرسة غير جيدة واشتكينا أكثر من مرة، وفي كولديرات مياه في المدرسة اشتكى عدد من الطلاب منذ فترة من ظهور ديدان في المياه، نتيجة لغياب فلاتر المياه بعد تركيبها بمشاركة مجتمعية من قبل أولياء الأمور".

وأوضحت: "تواصلنا مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي تأكدت من خلال اتصال بالطبيبة من وجود حالات إصابة مؤكدة، وكيل المديرية قالنا ضمان صحة أولادكم مش مسئوليتي ولا بتاعتي".

وأشارت رشا عبدالهادي، إلى ظهور حالتي إصابة في مدرستي أحمد زويل وسمير فهمي: "كلنا جيران هنا والعدوى تنتقل بيتحججوا إن المدرسة سليمة رغم إنهم عارفين إن حضانة المرض ممكن توصل لشهر وتبدأ من 6 أيام،كما طالبوا الطلاب بالعودة للمدرسة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم نتيجة تغيبهم".

شُبهات إصابة ومحاولات للتأكد

قالت نانسي، والدة إحدى الطالبات، إن نجلتها تعاني من أعراض تشبه أعراض التيفود وخاصة فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة الشديد، لافتة إلى أن نجلتها مشتبه بها كونها حاملة للمرض، ولكنهم سيلجأون لإجراء تحليل مزرعة للتأكد من وجود إصابة بالتيفود أم لا.

وأوضحت نانسي، لمصراوي: "إحنا عندنا مشكلة في النظافة داخل المدرسة، وعاملين شكوى في الإدارة التعليمية وإدارة الطب الوقائي بخصوص هذا الأمر"، مشيرة إلى وجود أنباء حول انتشار المرض في عدد من المدارس الأخرى بالمنطقة.

تعليم القاهرة: طالبة واحدة

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه لا يوجد أي حالات إصابة بمرض التيفود في مدارس القاهرة إلا حالة واحدة فقط.

وأضاف عطية، لمصراوي: "حالة واحدة فقط والطالبة في البيت ومجتش المدرسة ودي الحالة الوحيدة في مدرسة مستقبل 9".

وأشار مدير تعليم القاهرة، إلى متابعة الطب الوقائي للحالة: "الطب الوقائي نزل ومسح المدرسة وأجرى تعقيم للمياه ولم نرصد أي شئ جديد، هذه الطالبة هي الحالة الوحيدة التي ظهرت إصابتها".

مدير المدرسة: إشاعات والدراسة منتظمة

وقال محمد فوزان، مدير مدرسة عمرو عبده رشوان "المستقبل 9"، إن المدرسة خالية بشكل تام من أي حالات إصابة بمرض التيفود، متابعًا: "الموضوع مش مجرد رأي في النهاية معامل وزارة الصحة هي المختصة بإعلان وجود مرض من عدمه وأكدت تقارير المعامل أن المدرسة خالية من هذا المرض".

وأضاف فوزان، لمصراوي، أنه برغم عدم وجود أي حالات مصابة بالمرض داخل المدرسة إلا أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من قبل وزارة الصحة وإدارة الأوبئة من خلال تعقيم الفصول ودورات المياه، وتطهيرها باستخدام ديتول، إلى جانب أخذ عينات من المياه والطعام الموجود بكانتين المدرسة لفحصها".

وأشار مدير المدرسة، إلى انتظام العملية التعليمية بشكل كامل داخل المدرسة، مضيفًا: "حالة واحدة ظهرت لطفل يدعى مروان، والده اتصل بي وأخبرني أن الطالب يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وأنا متجه للمستشفى الجوي للكشف عليه، وأخبرني يوم الأحد أنهم يشتبهون في إصابته بالتيفود، فأخبرته أن أفضل مكان للتأكد من الأمر الحميات التابعة لوزارة الصحة".

وتابع: "يوم الأحد انتظمت الدراسة وأرسلت إلينا وزارة الصحة لجنة لمعاينة الوضع على الطبيعة وتحصلت اللجنة على قوائم بأسماء الأطفال في فصل الطالب المشتبه بإصابته وشقيقته، ولكن أعضاء من مجلس الأمناء بدأو يرددون إشاعات حول وجود كارثة في المدرسة، ولا صحة لما يقولونه بشأن وجود دود في مياه كولديرات المدرسة".