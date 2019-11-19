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    "أفريقية النواب" تبحث دعم العلاقات الثنائية مع سفير غانا

    10:36 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    "أفريقية النواب" تبحث دعم العلاقات الثنائية مع سفير غانا

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

    ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع سفير غانا بالقاهرة ويلفريد ني، سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الاستثمار.

    وقال السفير الغاني إنه من "المتوقع حضور رئيس غانا لمنتدى الاستثمار الذي سوف يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما له من أهمية لتعزيز الاستثمارات الإفريقية، وخلق فرص استثمارية بين البلدين في كافة المجالات المختلفة".

    وأكد النائب طارق رضوان - خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء- ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار، والتواصل ودعم العلاقات البرلمانية. وقال "إن غانا دولة محورية في إفريقيا بالنسبة لمصر".

    وأعرب السفير ويلفريد ني عن سعادته للقاء أعضاء لجنة الشئون الإفريقية، وأشاد باستقبال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لرئيس برلمان غانا خلال زيارته للقاهرة، مشيدا بدور مصر في مساعدة غانا لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

    ودعا السفير الغاني إلى أن تكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.. وقال: "إنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في كافة المجالات بداية من العام القادم.

    ونوه إلى امتلاك مصر خبرات وكفاءات يمكن أن تستفيد بها دولة غانا.. وقال: إن مصر لديها تكنولوجيا زراعية، بالإضافة إلى احتياج دولة غانا للخبرات المصرية في مجال استخراج البترول والغاز وإعادة تكريره، مناشدا مصر المساهمة في إنشاء قاعة مؤتمرات بغانا أسوة بقاعة شرم الشيخ.

    مجلس النواب غانا طارق رضوان الاستثمار

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