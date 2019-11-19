"أداء بطولي".. السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو

كتب - محمد عبدالناصر:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتوجه الرئيس السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مشيدًا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، مساء الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ستاد القاهرة.