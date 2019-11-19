  • عاجل:مصر تصعد لأولمبياد طوكيو.. وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    "أداء بطولي".. السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو

    10:38 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    "أداء بطولي".. السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمد عبدالناصر:

    هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

    وتوجه الرئيس السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مشيدًا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

    وتأهل منتخب مصر الأولمبي رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، مساء الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ستاد القاهرة.

    السيسي المنتخب الأولمبي أولمبياد طوكيو بطولة الأمم الأفريقية

    الخبر التالى:

    مرصد الإفتاء يحذر من تطور الهجمات عبر الساحل الإفريقي
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان