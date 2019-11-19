رئيس الأركان: معرض دبى للطيران فرصة للتعرف على أحدث الصناعات العالمية

كتب- محمد سامي:

عاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى مصر، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فاعليات النسخة السادسة عشر من معرض دبى الدولى للطيران 2019، على رأس وفد رفيع المستوى تضمن قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين.

ويعد المعرض من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم في مجال الطيران وعلوم الفضاء، ويضم المعرض العديد من العروض والابتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

حيث تفقد الفريق محمد فريد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، مؤكدًا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة دول وشركات العالم وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية في تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران.

وعلى هامش فاعليات المعرض التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

من جانبهم أشاد الحضور من الجانب المصري بالمعرض وما قدمه لهم من فرصة للإطلاع على كل ماهو جديد في المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

تأتي المشاركة فى ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية في العالم، خاصة في مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال في نقل وتبادل الخبرات في مجال علوم الطيران والفضاء.​