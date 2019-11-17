الجيش الثاني ينظم زيارات لطلبة المدارس إلى قطاع تأمين شمال سيناء



القاهرة- (مصراوي):

قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إنه في إطار تنمية الوعي الوطني للأجيال القادمة، وانطلاقًا من الدور الاجتماعي والثقافي للقوات المسلحة، نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني، اليوم الأحد، زيارات ميدانية لعدد من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بمدينة العريش إلى قطاع تأمين شمال سيناء.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة رحب فيها بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى أبناء وشباب الوطن من مختلف الأعمار، باعتبارهم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.

وتفقد الطلبة عددًا من الوحدات وشاهدوا بعض الأنشطة التدريبية اليومية لمقاتلي القوات الخاصة، مشيدين بالدور البطولي الذي يقدمه أبناء القوات المسلحة لتأمين سيناء، والقضاء على الإرهاب، كما شاركوا مقاتلي شمال سيناء في عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وفي نهاية الجولة، تم توزيع الأعلام والهدايا التذكارية على الطلبة، الذين أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما تملكه القوات المسلحة من قدرات قتالية وتدريبية عالية، تمكنها من الدفاع عن أمن مصر وشعبها العظيم، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة رجال الجيش والشرطة على اقتلاع جذور الإرهاب، موجهين التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتبقى راية الوطن عالية خفافة.​