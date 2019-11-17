حسين زين يشارك في اجتماعات اتحاد الإذاعات الآسيوية

كتب- مصطفى علي:

يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، في اجتماعات اتحاد الإذاعات الآسيوية "ABU" والتي تعقد في الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتناقش لجان الاتحاد المختلفة العديد من الملفات الإعلامية، والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الإعلامية من تبادل برامجي رياضي وإخباري.

وتعرض أعمال اللجان على الجمعية العمومية للاتحاد، والتي يشارك فيها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أن مصر عضو مؤسس في الاتحاد، وتتمتع بعضوية كاملة به، وتشارك بالتصويت في الانتخابات التي يجريها الاتحاد لرؤساء ونواب اللجان التابعة له.