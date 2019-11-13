برلماني يطالب "التعليم" بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة، بتقييم تجربة المدارس الرسمية الدولية، وخطة الوزارة في حال تعميم التجربة، وذلك بناء على تقييم واقعي لهذه التجربة، والوقوف على أبرز المشكلات التي واجهتها، وما يمكن أن تقدمه للمنظومة التعليمية.

وأوضح فؤاد، في سؤال تقدم به للحكومة، أن إعلان المدارس الرسمية عن فتحها باب القبول للطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصف الأول الإبتدائى، للعام 2019/2020 بعدد من المدن، مطالبا، بتقييم التجربة، والوقوف على أبرز ما واجهها من معوقات على أرض الواقع.

وتسائل فؤاد، في سؤاله للحكومة، عن زيادة حصة التعامل بين وزارة التربية والتعليم وأحد دور الطباعة الشهيرة، دون غيرها؟، وظروف التعاقد التي أدت إلى تلك الزيادة؟، لافتا، إلى أن إسناد طباعة العديد من الكتب لهذه الدار يؤثر على حصة المطابع الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة.