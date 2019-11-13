نقيب الفلاحين: انتشار الذباب في هذا التوقيت من كل عام ظاهرة طبيعية

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الذباب ينتشر بكثافةكل عام في نفس التوقيت بسبب التغييرات المناخية وكثرة وجوده في الأماكن المغلقة لبرودة الجو الذي يجبر الذباب للاحتماء داخل المنازل والأماكن الأكثر دفئا.

وأضاف أن انتشار القمامة وقلة النظافة يعملان على زيادة انتشار الذباب، حيث تتغذى الحشرات وتضع بيضها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 110 آلاف نوع منها الذباب الأسود والذباب الضارب والذبابة الرافعة وذباب الروث وذبابة اللحم وذبابة الخل وذباب القرن وذباب الرمل وذباب الشاطئ، وأن الذباب المنزلي وذبابة الفاكهه هم أكثر الأنواع إزعاجًا.

وأوضح أبوصدام، اليوم الأربعاء، أن بعض أنواع الذباب يتغذى على النباتات ويسبب خسائر كبيرة للمزارعين والبعض يتغذى على الحيونات الحية وبعضها ينقل البكتيريا والفيروسات ما يتسبب في انتشار الأمراض.

وطالب النقيب، الجهات المعنية بالتدخل الفوري للحد من انتشار الذباب والحشرات التي تزعج المواطنين وتنشر الأمراض بردم المستنقعات وتطهير الترع والمصارف وسرعة رفع القمامة؛ وتخصيص أماكن بعيده عن الأحوزة العمرانية لتجميع مقالب القمامة ورش أماكن انتشار الذباب.