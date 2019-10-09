  • عاجل:مباشر.. قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي والزمالك يترقبان

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    الجزائر: توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

    07:11 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الجزائر: توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

    وزارة الدفاع الجزائرية

    الجزائر (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق) .

    وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس 10عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة".

    وأضاف البيان أنه تم ضبط 378 كيلوجراما من المخدرات بولاية البيض (شمال غرب) كما تم توقيف تاجر مخدرات بالجزائر العاصمة بحوزته 35 كيلوجراما من المخدرات.

    وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ5أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات (شمال غرب)، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس (جنوب شرق).

    هذا المحتوى من

    وزارة الدفاع الجزائرية الجزائر الإرهاب الجماعات الإرهابية

    الخبر التالى:

    بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين بمقر جريدة التحرير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان