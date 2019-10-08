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الحكومة: زيادة مخصصات الأسر بـ"تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيهًا

10:10 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
الحكومة: زيادة مخصصات الأسر بـ"تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيهًا

الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17.5 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، ومن المقرر زيادة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.

جاء ذلك خلال إلقائه بيان الحكومة أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمشاركة 8 وزراء.

وأشار "مدبولي" إلى أنه سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وأكد أن "كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامة" ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فورًا إليه، ولكن لا بد من معايير واضحة للتأكد ممن يستحق الدعم النقدي من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية في هذا الصدد".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع تكافل وكرامة علي عبدالعال

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