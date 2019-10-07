عبدالعال عن خفض أسعار البنزين 25 قرشا: "لا إجراء إيجابي عاجب ولا تطوير عاجب"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي بقيمة 25 قرشا أمر جيد للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي من شأنه تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدى إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

وفي سياق متصل، قال عبد العال، موجها حديثة للنواب: "لا أريد أن تغلب صورة رجال الأعمال عن فترة شابها الفساد على صورة كافة رجال الأعمال".

وتابع عبد العال، أن "أغلب رجال الأعمال الموجودين حاليا شرفاء، وجزء كبير منهم من صعيد مصر الفقر، وبدأوا من الصفر، ومازالوا متمسكين بوطنهم الأصلي، ومنهم من هو موجود في فرنسا وإيطاليا"، مضيفا: "وهم رجال وطنيين من الطراز الأول، طالما يعملون في إطار القانون ويدفعون الضرائب".

وأشاد عبدالعال، بخفض الحكومة خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي بقيمة 25 قرشا، متابعا: "لا إجراء إيجابي عاجب ولا تطوير عاجب".