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    بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

    11:34 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

    بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي والشعب بذكرى انتصارات

    القاهرة- أ ش أ:

    قدم غبطة البطريرك إبراهيم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

    وجاء في نص البرقية ، " باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة عيد انتصار أكتوبر المجيد".

    وأضاف " ندعو الرب أن تكون هذه المناسبات السعيدة والمباركة ملؤها السلام والرخاء والوحدة لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

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    ذكرى نصر أكتوبر بطريرك الكاثوليك

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