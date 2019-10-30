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    غدًا.. "الحجار" على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

    04:37 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    غدًا.. "الحجار" على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

    الفنان علي الحجار

    كتبت- داليا شبل:

    أنهت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استعداداتها لاستقبال الحفل الفني لنجم الغناء العربي علي الحجار.

    وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، أن من المقرر إقامة الحفل غدًا الخميس بالجامعة، في الثامنة مساء، ضمن خطة الجامعة لدعم الفن والموسيقى والثقافة.

    وتابعت: "تتضمن الاحتفالية تقديم استعراضات فنية مستوحاة من الفولكلور المصري لتعكس ما تتمتع به مصر من رصيد كبير في مجالات الفنون الشعبية والاستعراضية، كما سيتم أيضا تقديم فقرة موسيقية خلال هذا الحفل لبعض المختارات الموسيقية الفنية".

    وأشارت مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أنها تستقبل الفنانة إليسا على مسرح أوبرا الجامعة في ١٣ ديسمبر المقبل.

    وأصدر الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة قرارا بتنظيم حفلات دورية في أوبرا الجامعة تحمل اسم "أضواء المدينة" لتقديمها من خلال برنامج فني متكامل يحييه مجموعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

    علي الحجار مسرح أوبرا جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا

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