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مصادر: بيان مشترك لنقيب الصحفيين ورئيس الزمالك لحل أزمة "التراشقات"

01:38 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
مصادر: بيان مشترك لنقيب الصحفيين ورئيس الزمالك لحل أزمة "التراشقات"

مرتضي منصور و ضياء رشوان

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر صحفية، عن أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان يعقد اجتماعًا حاليًا مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في إطار جهود حل أزمة التراشقات الإعلامية وعضويات الصحفيين.

وقالت المصادر لـ"مصراوي"، إنه من المقرر أن يتم إصدار بيان مشترك للطرفين بعد قليل للإعلان عن الحلول التي توصلا إليها لحل الأزمة القائمة.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، من المقرر أن يعقد اجتماعًا طارئًا، لرفض إساءات رئيس الزمالك للصحفيين ومنعهم من دخول النادي. ​

مرتضى منصور ضياء رشوان أزمة التراشقات الإعلامية نقابة الصحفيين نادي الزمالك
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