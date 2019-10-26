التنمية المحلية: رفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة المحافظات المحتمل سقوط الأمطار بها؛ لمراجعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة وأمن المواطنين بالمحافظات، وذلك في ضوء متابعة ورصد وزارة التنمية المحلية للأحوال الجوية وسقوط الأمطار ببعض محافظات الجمهورية.

ووجه "شعراوي"، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والقوات المسلحة، وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الـ 48 ساعة القادمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث في المناطق الساخنة.

ورصدت غرفة عمليات الوزارة صباح اليوم السبت، الأحوال الجوية وسقوط الامطار الخفيفة والمتقطعة على بعض المحافظات والتأكيد على المحافظات والاحياء التي تواجه أحوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الإجراءات اللازمة.

وذكرت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، بأنه تم رفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات والتي تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى الاستعداد الفني بشكل كامل وأطقم مهندسي تشغيل لحل اى مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة.