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    رشا راغب لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي: "أنتم المستقبل"

    09:02 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    رشا راغب لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي: "أنتم المستقبل"

    الدكتورة رشا راغب

    كتب- محمد نصار:

    قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة هم مستقبل أفريقيا الأفضل من خلال المعرفة ووسائل التعلم.

    وأضافت- خلال حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج، الخميس-: "أشعر بالحزن لأنكم ستغادرون خلال أيام قليلة وسعيدة لكونكم قادة المستقبل في أفريقيا ومستقبلها الأفضل بسبب قوة المعرفة والتعلم".

    وتابعت: "تذكروا رحلتكم بدأت هنا في مصر في الأكاديمية الوطنية للتدريب وستبقى دائمًا مفتوحة أمامكم وبيتكم الثاني: "ثقوا في أنفسكم، ابتسموا للجميع لأنكم القيمة العظيمة لمستقبلنا".

    وبدأت الاحتفالية التي تقيمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.

    وتضم الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة ما يقرب من ١٠٠ شاب من ٤٠ جنسية أفريقية.

    وانطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة نتيجة توصية بمنتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٨، ويستهدف تأهيل وتدريب ١٠٠٠ شاب أفريقي من مختلف الدول ليكونوا قادة المستقبل علي مدار ١٠ دفعات.

    رشا راغب تأهيل الشباب الافريقي البرنامج الرئاسي
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