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    آبي أحمد يوضح للسيسي تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبي بشأن سد النهضة

    01:20 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    آبي أحمد يوضح للسيسي تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبي بشأن سد النهضة

    رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

    كتب- محمد سامي:

    التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش القمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتشي.

    وتناول اللقاء التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات.

    وأكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

    وأضاف آبي أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

    آبي أحمد السيسي البرلمان الإثيوبي سد النهضة

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