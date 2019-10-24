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    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 8 ساعات

    12:44 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 8 ساعات

    قطع مياه ـ أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف وقطع المياه عن 8 مناطق غدًا الجمعة.

    وأوضحت الشركة في بيان الخميس، أن المناطق هي: مركز ومدينة أوسيم ـ مركز ومدينة كرداسة ـ الجلاتمة ـ المناشي البلد ـ بهرمس ـ الحسانين ـ ذات الكوم ـ برقاش.

    وأضافت شركة المياه، أن قطع الخدمة لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء غدٍ الجمعة وحتى 6 صباح السبت؛ لتنفيذ أعمال صيانة وتوسعات بمحطة مياه إمبابة.

    وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

    وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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