لجنة مصغرة تبحث تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه

القاهرة - أ ش أ:

عقدت اللجنة المصغرة، حول المبادئ الاسترشادية للتعاون في مجال المياه المشتركة بين الدول العربية ، اجتماعا اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا الاجتماع حدثا حكوميا رفيع المستوى من ثلاث دول هي: مصر والسعودية والسودان، يهدف إلى مناقشة المبادىء الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية بشأن المياه المشتركة .

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه وتدعمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، بما يعكس أهمية الموضوع للمجتمعات العربية والإقليمية، حيث يتم مناقشة موضوع الأسبوع من خلال 5 محاور تتعلق بندرة المياه، وتشمل الحد من أثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه، ويضم كل محور العديد من الموضوعات المتنوعة.