التضامن تطلق احتفالية حملة ''أسرة لكل طفل''

القاهرة - مصراوي:

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحملة التوعوية "عيلة لكل طفل" بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة فى إطار من العمل المشترك نحو التوعية بمنظومة الأسر البديلة ، وتوعية المجتمع بضرورة توفير رعاية أسرية جيدة لكل طفل إما في أسرهم الطبيعية أو عن طريق تقديم رعاية بديلة لهم في حالة فقدان الأسرة.

وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام الاحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم لإطلاق الحملة، عن سعادتها بالشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال..مؤكدة أهمية قضية الأسر البديلة لكونه يحقق المصلحة الفضلى للطفل برعايته داخل الأسرة إضافة إلى أن نشر فكرة الأسر البديلة سيخفف عبئا كبيرا يتعلق بمواجهة العديد من التحديات داخل دور الأيتام والمتعلقة بالتغيير المستمر على الأطفال في الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بما يؤدى إلى تغيير وصعوبة في تحقيق الرعاية المستقرة للأبناء بالدور.

وقالت وزيرة التضامن: "إن العديد من التجارب في الكفالة أثبتت نجاحها وعائدها الإيجابي على الأطفال والأسر".. مشددة أن فكرة الأسر البديلة تعد فكرة إيجابية جدا ، خاصة وأنها منتشرة بالعديد من الدول العربية والإسلامية وهي فرصة طيبة لدعم هذا التوجه ونشره.

وأضافت: "إنه من حق كل طفل تلقي تعليم ورعاية صحية جيدة ومن هذا الإطار تم ربط برنامج الدعم النقدى بالوزارة بمشروطية الصحة والتعليم لكي تلتزم أسر الاطفال بتوفير الرعاية له"، مؤكدة أن الحماية للأطفال تتحقق بتغيير ثقافة المجتمع ورؤيته للأطفال سواء بالحد من العنف ضد الأطفال بالأسر الطبيعية أو الأطفال بالأسر داخل أسرة كافلة أو ممن ليس لهم أسر.. متعهدة باستكمال الطريق وتطوير الآليات لمتابعة الأطفال داخل الأسر.

ودعت أعضاء لجنة الأسر البديلة إلى وضع الآليات التي تقدم الدعم للأسر الكافلة للأطفال بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تواجهها في سبل التعامل مع الأبناء..كما دعت لإيجاد آلية لبرنامج لدعم ومساندة الأسر التي تقوم بكفالة الأطفال لضمان استمرارية واستدامة هذه الكفالة والتغلب على المشكلات التي تواجه هذه الأسر وخصوصا أن اللجنة نجحت حتى الآن في إلحاق أكثر من 11 ألف طفل بأسر بديلة.

ومن جانبه .. أعرب أشرف عيد ممثل هيئة إنقاذ الطفولة بمصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال توفير الرعاية للأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية من خلال اللجنة العليا للأسر البديلة وأن الهيئة تعمل بالشراكة مع العديد من المؤسسات داخل مصر .. مشيرا إلى رؤية الهيئة والتي تتمثل في أن لكل طفل في العالم حق في الحصول على التعليم والرعاية الصحية الملائمة والحماية من أي إساءات قد يتعرض لها.

وأوضح أن إطلاق حملة اليوم تم إطلاقها لتسلط الضوء على أهمية مفهوم الكفالة داخل أسرة سوية بما يحقق الاستقرار والدعم المعنوي للطفل مع الدعوة لتغيير المفهوم التقليدي السائد عن الكفالة والذي اقتصر على الدعم المادي للطفل بما يسهم في تحقيق تنشئة سوية للأطفال.